



Сенаторам Узбекистана вручены удостоверения



ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января в Ташкенте прошла торжественная церемония вручения удостоверений и нагрудных знаков членам Сената Олий Мажлиса Узбекистана, избранным в ходе прошедших 13-14 января в Республике выборов нового состава верхней палаты национального парламента. Удостоверения и знаки сенаторам вручал председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана М.Абдусаломов. В торжественной церемонии приняли участие члены Центральной избирательной комиссии, сенаторы и представители средств массовой информации, сообщает пресс-служба ЦИК. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи