В Намангане состязались "силовики"-волейболисты

В Намангане состязались "силовики"-волейболисты22.01.2015 10:10
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Волейболисты управления СНБ по Наманганской области стали победителями турнира среди команд областных силовых структур, завершившегося во вторник в спорткомплексе "Динамо".
В этом состязании, посвященном Дню защитников Родины, приняли участие коллективы областных управлений внутренних дел, таможенного, по делам обороны, по чрезвычайным ситуациям, Службы национальной безопасности Узбекистана и сборная команда военнослужащих.
Представители СНБ сумели победить во всех пяти матчах, что и обеспечило им первенство. Второе место досталось парням из облУВД, уступившим лишь чемпионам, а на третьем финишировали волейболисты облуправления по делам обороны.
Победители и призеры были награждены дипломами и ценными подарками. Также были отмечены лучшие игроки в разных номинациях.
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