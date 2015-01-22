В Намангане состязались "силовики"-волейболисты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Волейболисты управления СНБ по Наманганской области стали победителями турнира среди команд областных силовых структур, завершившегося во вторник в спорткомплексе "Динамо".

В этом состязании, посвященном Дню защитников Родины, приняли участие коллективы областных управлений внутренних дел, таможенного, по делам обороны, по чрезвычайным ситуациям, Службы национальной безопасности Узбекистана и сборная команда военнослужащих.

Представители СНБ сумели победить во всех пяти матчах, что и обеспечило им первенство. Второе место досталось парням из облУВД, уступившим лишь чемпионам, а на третьем финишировали волейболисты облуправления по делам обороны.

Победители и призеры были награждены дипломами и ценными подарками. Также были отмечены лучшие игроки в разных номинациях.

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