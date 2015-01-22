"Навбахор" усиливается сербским легионером

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Цвета наманганского клуба в новом сезоне будет защищать футболист из Сербии Александр Лепосавич. Балканский нападающий ранее выступал в составе местных клубов – "Явор", "Единство", "Петрович", "Слога позега".

Предполагается, что Лепосавич поможет игравшему в прошлом сезоне за "Навбахор" белорусскому форварду Юрию Рыжко.

Пока же "Навбахор" продолжает подготовку к стартующему в марте очередному чемпионату страны. В рамках второго тренировочного сбора команда провела контрольный матч с "Кокандом-1912", возвратившемуся в высшую лигу Узбекистана. В ворота коллектива из Ферганской области влетело три безответных мяча, авторами которых стали Муйдин Мамазулунов, Шахбоз Эркинов, Алишер Махмудов.

Следующий этап подготовки "Навбахор" проведет в Ташкенте. В столице навбахоровцы пробудут до февраля. Запланирован ряд контрольных встреч.

По-прежнему рулевой наманганского клуба находится в Австралии, где помогает главному тренеру сборной Мирджалолу Касымову.

В феврале "Навбахор", как и другие клубы высшей лиги, примет участие в традиционном розыгрыше Кубка Профессиональной футбольной лиги. Этот турнир станет хорошим смотром силы наманганской команды.

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