



Британский посол в Афганистане посетил узбекское внешнеполитическое ведомство



ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. 22 января в Министерстве иностранных дел Узбекистан была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Афганистане Чарльзом Ричардом Верноном Стаггом, которая была посвящена обмену мнениями по региональной проблематики и вопросам урегулирования ситуации в Афганистане. В беседе принял участие Посол Великобритании в Узбекистане Джордж Эдгар, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи