Британский посол в Афганистане посетил узбекское внешнеполитическое ведомство

Британский посол в Афганистане посетил узбекское внешнеполитическое ведомство22.01.2015 18:33
ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. 22 января в Министерстве иностранных дел Узбекистан была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Афганистане Чарльзом Ричардом Верноном Стаггом, которая была посвящена обмену мнениями по региональной проблематики и вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.
В беседе принял участие Посол Великобритании в Узбекистане Джордж Эдгар, сообщает МИД Узбекистана.
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