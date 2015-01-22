



Страны-члены ШОС обсудили планы на 2015 год



НОВОСТИ В МИРЕ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. С 20 по 22 января в Пекине было проведено очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На заседании представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили вопросы взаимодействия в рамках организации и подготовки к запланированным на 2015 год мероприятиям уставных органов, в том числе заседанию Совета глав государств-членов ШОС в Уфе (Российская Федерация), сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи