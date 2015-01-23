Журналистов ознакомили с ходом избирательной кампании

ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. 22 января в Центральной избирательной комиссии Узбекистана был проведен брифинг для представителей отечественных и зарубежных СМИ, посвященный ознакомлению их с ходом подготовки к предстоящим 29 марта в Республике выборам Президента, а также освещению итогов выборов членов Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Как сообщалось на встрече, к участию в президентских выборах допущены Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" и Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат", которые в настоящее время ведут сбор подписей в поддержку своих кандидатов.

Для проведения предстоящего голосования ЦИК образованы окружные избирательные комиссии и определен их состав из числа авторитетных представителей общественности, кандидатуры которых предварительно были обсуждены на заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов, состоявшихся 13-14 января.

Кроме того, на брифинге были объявлены итоги выборов членов верхней палаты национального парламента (Сената) и подчеркнуто, что на этом прошедшие парламентские выборы следует считать завершенными.

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