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Верхняя палата парламента в новом составе провела первое заседание
23.01.2015 12:04

ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. 22 января в Ташкенте было проведено заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана, в котором приняли участие члены верхней палаты национального парламента, избранные в ходе прошедших 13-14 января в Республике выборов сенаторов, а также члены правительства и представители руководящего аппарата страны, журналисты.

После завершения организационной процедуры по избранию секретариата первого заседания и группы контроля за использованием электронной системы голосования на заседании выступил с речью Президент Узбекистана Ислам Каримов, который сказал:

"Как известно, десять лет назад мы преобразовали наш однопалатный парламент в двухпалатный, отметил глава нашего государства. Таким образом, мы сформировали работающую постоянно, на профессиональной основе Законодательную палату и верхнюю палату – Сенат, который действует как законодательный орган территориального представительства, и закрепили такой порядок, что в Сенат избираются представители от всех 14 субъектов Узбекистана – Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента – из числа депутатов областных, районных и городских Кенгашей.

Несомненно, все вы хорошо знаете, что с учетом многовековой богатой истории нашего родного Узбекистана, его своеобразия и географических особенностей каждый из 14 субъектов, входящих в состав страны, имеет свои исторические, социально-экономические отличия, свою уникальную культуру и традиции. И сама жизнь требует, чтобы мы никогда об этом не забывали.

В связи с этим, исходя из закономерностей развития нашей экономики, при разработке и утверждении наших планов по обеспечению потребностей и интересов каждого региона – будь то область, район или город – прежде всего необходимо учитывать эти особенности.

Во-вторых, при создании двухпалатного парламента мы поставили перед собой цель – создать систему сдержек и противовесов, направленную на эффективную реализацию парламентом страны своих полномочий, принятие всесторонне взвешенных и тщательно продуманных решений.

В-третьих, с учетом того, что Законодательная палата действует на постоянной профессиональной основе, предусматривалось существенное повышение качества законотворческой работы парламента, которая является основой современного парламентаризма.

В-четвертых, поскольку Сенат в основном состоит из представителей местных Кенгашей и представляет субъекты Узбекистана, предполагалось добиться сбалансированности общегосударственных и региональных интересов.

В-пятых, в целях дальнейшего расширения масштабов участия населения в общественно-политической жизни страны было определено формирование верхней палаты – Сената из числа депутатов областных, районных и городских представительных органов.

Если каждый из депутатов нижней палаты Олий Мажлиса – Законодательной палаты на профессиональной основе занимается разработкой законодательных актов, законотворчеством, то вы, члены Сената, прежде всего должны давать оценку принимаемым законам исходя из интересов регионов, стремиться не нарушать сбалансированности в этих вопросах, должны помнить, что являетесь представителями не только определенной области, но и всего народа Узбекистана.

С этой точки зрения вы должны всегда помнить об огромной роли и значении Сената, вместе с тем его ответственности за дальнейшее повышение качества и эффективности принимаемых законов.

Как известно, с того момента как в стране начал действовать двухпалатный парламент, некоторые полномочия Президента были переданы Сенату. Сенат получил полномочия на основе представления Президента Республики Узбекистан объявлять амнистию, решать вопросы назначения и освобождения от должности дипломатических работников и других представителей Узбекистана в зарубежных государствах.

Помимо этого, Сенат осуществляет парламентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти. Он ежегодно рассматривает проекты Государственного бюджета, контролирует его исполнение, заслушивает отчеты руководителей государственных органов.

В настоящее время Сенат проводит масштабную работу по повышению эффективности деятельности местных Кенгашей народных депутатов, проведению выборов в органы самоуправления граждан на высокой демократической основе.

Одним словом, Сенат за прошедшие 10 лет доказал свою способность принимать глубокие и тщательно продуманные решения по важным вопросам законотворчества, государственного и общественного строительства.

Вместе с тем стремительные изменения, происходящие в жизни, задачи углубления демократических реформ, осуществляемых нами во всех сферах общественной и государственной жизни, требуют дальнейшего совершенствования деятельности Сената.

Эти вопросы мы обстоятельно обсудим на совместном заседании палат Олий Мажлиса".

Затем в ходе тайного голосования председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан был избран Нигматилла Юлдашев, его заместителями стали Светлана Артикова и Муса Ерниязов.

УЗИНФОРМ

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