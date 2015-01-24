Верхняя и нижняя палаты национального парламента провели совместное заседание

ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. 23 января в Ташкенте было проведено совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана, в котором принял участие глава государства Ислам Каримов.

На заседание, которое прошло под руководством спикера нижней палаты парламента Н.Исмоилова, были приглашены члены правительства, представители руководящего аппарата страны, представители дипломатического корпуса и международных организаций, а также отечественные и зарубежные журналисты.

Основной темой совместного заседания стало рассмотрение обращения Кабинета Министров Республики Узбекистан о сложении своих полномочий перед вновь избранным Олий Мажлисом.

На заседании выступил Президент Узбекистана Ислам Каримов, который в своем докладе обозначил приоритетные направления по дальнейшему развитию страны, по итогам которого было принято совместное постановление палат Олий Мажлиса о выработке программы мер, направленных на реализацию поставленных задач.

Кроме того, узбекский лидер вновь предложил кандидатуру Ш.Мирзиеева на должность главы правительства Республики, который решением парламента был одобрен на пост премьер-министра.

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