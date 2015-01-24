Выступление Президента Узбекистана на совместном заседании парламента

ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. 23 января в Ташкенте было проведено совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана, в котором принял участие Президент Республики Ислам Каримов.

В докладе главы государства говорилось:

"Уважаемые депутаты!

Уважаемые сенаторы!

Дорогие друзья!

Мне доставляет огромное удовольствие поздравить вас с победой на прошедших выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан, высоким доверием, которое оказал вам наш народ, и пожелать всем вам здоровья, счастья и новых успехов в вашей деятельности.

По мнению абсолютного большинства из более чем 70 тысяч отечественных и свыше 340 зарубежных наблюдателей, представителей авторитетных международных организаций, принявших участие в наблюдении за выборами, они прошли в обстановке открытости, гласности, в полном соответствии с нормами и стандартами международного права.

В первую очередь, эти выборы продемонстрировали значительно возросшие общественно-политическую активность нашей общественности и народа, авторитет и зрелость политических партий, гражданских институтов.

В то же время они стали ярким отражением практических результатов демократических преобразований и реформ, осуществляемых в нашей стране в целях защиты прав, свобод и интересов человека, построения демократического государства и сильного гражданского общества.

Убедительным подтверждением всего этого являются сам ход подготовки и проведения выборов, их итоги. В них приняло участие почти 18 миллионов 500 тысяч граждан, или 88,9 процента избирателей.

При этом обращает на себя внимание, что в 22 из 135 избирательных округов, где предвыборная борьба кандидатов в депутаты Законодательной палаты проходила особенно остро, депутаты не были избраны в первом туре, и в этих округах пришлось проводить повторное голосование, что говорит о демократичности состоявшихся выборов.

Хотел бы, пользуясь этой возможностью, поблагодарить Центральную избирательную комиссию Узбекистана, избирательные комиссии на местах, тысячи активистов, которые сделали все для того, чтобы выборы прошли в соответствии с законом, нормами нашей Конституции, общепринятыми демократическими принципами и требованиями.

Мне доставляет большое удовлетворение от имени нашего народа и от себя лично выразить особенно глубокую благодарность представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, национальных избирательных комиссий многих государств, а также экспертам и наблюдателям зарубежных стран, выполнявшим ответственную миссию по наблюдению за выборами.

Уважаемые друзья!

Сегодня, подводя итоги деятельности Олий Мажлиса прежнего состава, мы должны объективно оценить работу нашего парламента, которая стала достойным вкладом в достижение нами практических результатов на пути дальнейшего углубления демократических реформ и строительства гражданского общества.

За прошедший период в общей сложности было принято более 140 законов и нормативно-правовых актов.

Стратегической программой политических и экономических реформ, которые определяют наш завтрашний день, несомненно, стала принятая Олий Мажлисом в ноябре 2010 года Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране.

Принятые в рамках Концепции 27 законов, сама процедура их широкого обсуждения и принятия явились важным фактором и действенным вкладом в дальнейшую демократизацию и либерализацию государственной власти и управления, обеспечение независимости и самостоятельности судебной власти, свободы слова и информации, свободы выбора и развития избирательной системы, гражданских институтов.

Поправки, внесенные в соответствии с Концепцией в Конституцию в 2011 и 2014 годах, в ряд других актов законодательства, принятых в сфере государственного строительства, обеспечили дальнейшую оптимизацию полномочий основных субъектов государственной власти – Президента Республики Узбекистан, Олий Мажлиса, правительства страны, развитие механизмов сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти.

Сутью реформ в этой сфере стало значительное повышение роли Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представительных органов на местах в системе государственной власти, расширение самостоятельности, полномочий и в то же время ответственности правительства, органов исполнительной власти за безусловное выполнение и дальнейшее усиление действенности принятых законов.

Следует отметить особую роль парламента в осуществляемой в стране системной работе по дальнейшему демократическому реформированию, либерализации судебно-правовой сферы.

Около 30 актов законодательства, принятых парламентом, стали важным фактором обеспечения верховенства закона, укрепления независимости судебной власти, повышения эффективности правоохранительной системы в деле надежной защиты прав и свобод человека.

Существенный вклад внес парламент в развитие институтов гражданского общества, укрепление самостоятельности и независимости средств массовой информации. Около 10 актов законодательства, принятых в этой сфере, в том числе Закон "Об органах самоуправления граждан" в новой редакции, Закон "О социальном партнерстве" и другие нормативно-правовые акты, значительно усилили роль и значение гражданских институтов в решении важнейших задач социально-экономического развития страны, повышении общественной активности людей, обеспечении баланса интересов в обществе.

Особо хочу отметить деятельность Экологического движения Узбекистана. Сама жизнь доказала правильность принятого в 2008 году решения о предоставлении пятнадцати депутатских мест в Законодательной палате представителям этого движения.

Депутатской группой движения в Законодательной палате в последние годы было инициировано 9 законов, в том числе Закон "Об экологическом контроле", играющих важную роль в обеспечении охраны здоровья населения, защиты окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, активного привлечения в эту сферу гражданских институтов.

Парламентом принято более 30 актов законодательства, ставших важной основой дальнейшего углубления демократических и рыночных реформ, либерализации, реструктуризации экономики, широкого развития малого бизнеса, предпринимательства, фермерского движения.

Сегодня Олий Мажлис по представлению правительства ежегодно рассматривает и утверждает Программу создания рабочих мест и обеспечения занятости населения, осуществляет парламентский контроль за ее реализацией. Только по итогам реализации Программы 2014 года в стране создано свыше 980 тысяч рабочих мест, в том числе для молодежи, выпускников профессиональных колледжей.

В целом созданная нормативно-правовая база стала, особенно в условиях продолжающегося в мире финансово-экономического кризиса, важным фактором устойчивого социально-экономического развития страны. В Узбекистане – среди немногих государств в мире – в течение последних 10 лет темпы роста валового внутреннего продукта составляют не менее 8 процентов. При этом динамично растут объемы промышленного производства, инвестиций и реальные доходы населения.

И мы вправе гордиться такими результатами.

Следует особо отметить работу палат Олий Мажлиса по внедрению новых, современных форм законодательной деятельности.

Законодательной палатой впервые проведен правовой эксперимент по апробации положений Закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления". Эксперимент, по мнению зарубежных экспертов, носил уникальный характер и позволил отработать современные методы подготовки и принятия качественных, отвечающих требованиям сегодняшнего дня актов законодательства.

Хочу отметить большой вклад в повышение эффективности парламентской деятельности своевременно созданного нами Института мониторинга действующего законодательства. Как независимая структура он оказывает серьезное влияние на качественное улучшение законодательной, законотворческой работы. Особую важность представляют проводимые институтом работы по сравнительному анализу действующего законодательства, изучению зарубежного опыта нормотворческой деятельности. Несомненно, эти работы позволяют найти лучшее решение той или иной законотворческой задачи, что требует их дальнейшего развития, создания для этого необходимых организационно-технических условий.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что цель, которую мы поставили перед собой ровно десять лет назад, создавая двухпалатный парламент, где постоянно, на профессиональной основе работает Законодательная палата, а также действует законодательный орган территориального представительства – Сенат, полностью достигнута. Значительно возросло качество законов, все более эффективно обеспечивается баланс региональных, отраслевых и общегосударственных интересов.

Исходя из того, что мы хотим улучшить работу парламента, кардинально, с учетом современных требований, повысить качество законотворческой, законодательной деятельности, думаю, было бы уместным, объективно оценивая работу Олий Мажлиса за истекший период, остановиться на имевших место некоторых недостатках.

Ведь, безусловно, все мы хорошо понимаем, что, не признавая и не осознавая саму суть допущенных недоработок и недостатков, мы не сможем их устранить.

Первое. Надо признать, что Олий Мажлис уделяет недостаточно внимания законоприменению, правоприменительной практике.

Мы мало задаемся вопросом: что изменилось с принятием этих законов в нашей жизни, как они влияют на развитие, ход общественно-политических, социально-экономических, судебно-правовых реформ. Так, мы говорим о либерализации законодательства, вместе с тем результаты этой работы лучше всего можно оценить по тому, как почувствовали эти процессы либерализации люди в своей повседневной жизни, что об этом говорят журналисты, обозреватели. В то же время надо признать, что механизм обратной связи, позволяющий парламенту строить свою работу с учетом того, как принимаемые им законы влияют на жизнь людей, экономическое, политическое развитие, практически не работает.

Поэтому представляется, что актуальной задачей сегодня должно стать закрепление в законах, регулирующих законодательную деятельность палат Олий Мажлиса, таких нормативно-правовых механизмов, которые бы предусматривали обязательное изучение процессов доведения законов до исполнителей, а также эффективности правоприменения и на этой основе – обеспечение оперативного внесения корректив в программы законотворческих, контрольно-аналитических работ палат парламента.

Второе. Как показывают результаты проведенного анализа, нередко принимаемые законы, изменения и дополнения к ним не действуют из-за того, что, во-первых, не содержат конкретные механизмы реализации имеющихся в них норм, а во-вторых – не издаются или несвоевременно издаются соответствующие подзаконные акты, без которых положения этих законов просто не могут работать.

В связи с этим возникает вопрос, почему рамочные законы, которые "любит" принимать наш парламент, не "приземляются", не доводятся до конца, до правоприменения.

Думаю, одна из главных причин здесь состоит в том, что, принимая закон, мы не задаемся вопросом, который должен ставиться уже в процессе его разработки. А именно: в какой мере, насколько эффективно этот закон будет работать в реальной жизни. И это становится причиной дублирования и противоречий, встречающихся в нашем законодательстве, приводит к снижению его эффективности.

Приведу пример. В соответствии с Концепцией мы в мае 2014 года приняли в новой редакции Закон "Об акционерных обществах и защите прав акционеров". Надо откровенно признать, что, став важным актом законодательства в сфере корпоративного управления, этот закон в полную силу пока не заработал. Акционеры, и прежде всего миноритарные держатели акций, как показывает практика, свои права полностью не используют, на деятельность обществ не влияют.

При этом одна из главных причин здесь состоит в том, что в других отраслях права, в частности – административном, уголовном, хозяйственном законодательстве, не были одновременно с принятием этого закона предусмотрены административно-правовые, судебно-правовые механизмы, обеспечивающие его исполнение. В частности, не предусмотрена административная ответственность должностных лиц за нарушение прав акционеров.

В то же время, как показывает опыт стран с развитой системой корпоративного управления, в их законодательстве ответственность, судебная защита покрывают практически все поле корпоративных отношений и связанных с этим процедур.

Мы должны ясно понимать, что меры, принимаемые в сфере углубления рыночных реформ, в частности, те стимулы, преференции, которые мы устанавливаем в законах в целях развития малого бизнеса, частного предпринимательства, будут работать только в том случае, если будут подкреплены правовыми институтами других указанных выше отраслей права и, прежде всего, судебно-правовыми механизмами воздействия.

В современных условиях важно обеспечить принятие законов прямого действия, кодифицированных актов законодательства, своевременное издание подзаконных актов, обеспечивающих полную реализацию положений вновь принятых законов.

Все эти вопросы должны стать предметом пристального, повседневного внимания палат Олий Мажлиса. Хочу еще раз повторить, что, в первую очередь, именно высший законодательный орган, принимающий закон, должен быть заинтересован не только в его безусловном исполнении, но и в обеспечении непротиворечивости, системности законодательства, полноты системы правового регулирования в целом.

Третье. Важно обеспечить широкое, действенное обсуждение законопроектов на самых разных уровнях государственного управления, институтов гражданского общества. Следует отметить, что мы этим практически не занимаемся либо занимаемся формально.

Причин здесь много – видимо, боимся, что законопроект в ходе таких обсуждений "обрастет" новыми положениями, с учетом которых его необходимо будет менять, перерабатывать. В то же время имеют место и амбиции, недостаточная профессиональная подготовка разработчиков законопроектов.

Не секрет, что практики, имея большой опыт в сфере своей деятельности, иногда лучше, чем законодатели, владеют предметом законов. Во имя дела, во имя повышения качества, действенности законодательства, думаю, необходимо в обязательном порядке проводить обстоятельное обсуждение законопроектов с привлечением самого широкого круга ученых, высококвалифицированных специалистов, экспертов.

К обсуждению проектов законов, особенно тех актов законодательства и решений, которые прямо затрагивают жизненно важные интересы, социальные права населения, необходимо широко привлекать общественность, представителей гражданских институтов.

Речь, прежде всего, идет о всемерном повышении роли граждан в управлении страной. И поскольку основу государственного управления составляет закон, то в законотворческой деятельности самое активное участие должны принимать институты гражданского общества. В этой связи важной задачей является обеспечение открытости деятельности палат парламента, всестороннее информирование общественности о его законотворческой, контрольно-аналитической работе.

Четвертое. Необходимо поднять на качественно более высокий уровень работу по обсуждению, проработке законопроектов на основе их всестороннего, глубокого сравнительного анализа с зарубежной правовой практикой. Нужно признать, что этому вопросу мы также не уделяем должного внимания.

В то же время это направление – проведение различных конференций, семинаров, "круглых столов", посвященных изучению опыта законотворческой деятельности демократических стран, а также сравнительному анализу готовящихся законопроектов с моделями аналогичных законов, принятых в развитых зарубежных государствах, – дало бы нам новый материал для обогащения конкретного проекта закона и нашего законодательства в целом. Именно поэтому такая работа должна стать в наших руках эффективным орудием в деле совершенствования законотворческой работы.

Все вышесказанное, в свою очередь, требует значительного повышения эффективности аналитической работы, проводимой в парламенте, уровня подготовки, информированности, компетентности, другими словами, профессионализма самих депутатов. В этой связи обеспечение постоянного повышения уровня профессионализма депутатов должно стать важнейшим делом на все предстоящие пять лет работы Олий Мажлиса.

Пятое. Важнейшей задачей становится всемерное повышение в деятельности Законодательной палаты роли и значения фракций политических партий, дальнейшее последовательное развитие многопартийной системы в целом. У нас есть сегодня все основания, чтобы подчеркнуть значимость в этом плане принятого в 2007 году Конституционного закона "Об усилении роли политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации государственного управления и модернизации страны".

Закон четко определил правовой статус фракции, в том числе впервые – статус парламентского большинства и парламентской оппозиции, ее исключительные права и гарантии эффективной деятельности. Значительно повышена роль депутатских групп в представительных органах власти по контролю за деятельностью органов государственного управления на местах. Эти и ряд других принципиальных положений закона оказали огромное влияние на развитие и укрепление реальной многопартийной системы в стране.

Важно, чтобы именно в Олий Мажлисе – парламенте, местных представительных органах не затушевывались возникающие противоречия между фракциями или отдельными депутатами, а именно здесь шла острая дискуссия, жесткая борьба, основанная на продвижении интересов, программных целей политических партий, в конечном итоге мнений депутатов.

Разумеется, мы все понимаем, что дискуссии, конкуренция идей и программ, альтернативных законопроектов должны вестись по принципиальным, важнейшим социально-экономическим, политическим проблемам на предметной и профессиональной основе.

Шестое. Особо хотел бы остановиться на инициативности, активности политических фракций и отдельных депутатов.

Нельзя считать нормальным то, что за прошедшие пять лет из 140 законов, принятых парламентом, только 19 были инициированы депутатами Законодательной палаты. При этом только 3 из них являлись новыми, целостными актами законодательства, а остальные 16 были связаны с внесением в действующие законы отдельных изменений и дополнений, которые носили в основном юридическо-технический характер.

Думаю, вы согласитесь со мной, что в современных условиях деятельность фракций, их депутатов по инициированию и продвижению законов, нужных стране, должна быть принципиально пересмотрена. Она должна стать более активной и содержательной, строиться с учетом интересов и установок политических партий этих фракций, их электората.

При этом позиции партий, их фракций по тем или иным законам, суть межфракционных дискуссий по жизненно важным вопросам общественно-политического, социально-экономического развития должны во всей полноте доводиться до широкой общественности, до избирателей. В этом и состоит суть демократической организации власти, народовластия, парламентаризма.

Думаю, будет нелишним отметить, что и активность средств массовой информации в этом вопросе остается не на должном уровне.

Есть и такие факты, когда отдельные депутаты просто избегают встреч с представителями СМИ, в том числе телевидения.

Седьмое. В контексте конституционных реформ на качественно новой основе должна строиться работа палат Олий Мажлиса, и прежде всего фракций, по осуществлению парламентского контроля за деятельностью органов государственного управления, безусловным исполнением принимаемых законов, важнейших государственных программ социально-экономического, общественно-политического развития.

Как показывают результаты изучения, за прошедшие пять лет обеими палатами в различные органы государственного управления было направлено только 7 запросов по отдельным социальным вопросам. Нет сегодня необходимости говорить о том, что в новых конституционных условиях парламентские слушания, систематические отчеты членов правительства, руководителей органов государственного и хозяйственного управления о состоянии дел по исполнению требований законодательства, обстоятельные ответы на запросы депутатов должны стать повседневной парламентской практикой.

Важнейшей задачей является кардинальное улучшение работы депутатов с избирателями, внедрение в деятельность палат современных методов парламентского контроля, в том числе за формированием и исполнением Государственного бюджета – этого важнейшего экономического документа страны.

Эти и целый ряд других современных форм и методов осуществления контрольных функций палат Олий Мажлиса необходимо системно и четко закрепить в Законе "О парламентском контроле", проект которого сегодня широко обсуждается экспертным сообществом страны.

Восьмое. Важнейшей задачей остается дальнейшее повышение эффективности взаимодействия между Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса.

Говоря об этом, считаю необходимым подчеркнуть, что две палаты парламента – это целостная система, единый законодательный орган страны. Надо откровенно признать, что в прошлом, в начале практической деятельности двухпалатного парламента имели место факты, когда вместо того, чтобы вести совместную работу, направленную на достижение общих целей, определяющих смысл законодательной деятельности, между палатами нередко шла тяжба: какая из палат компетентнее, лучше понимает суть и значение принимаемых законов.

В результате создания Координационного совета по организации взаимодействия палат Олий Мажлиса, состоящего из их представителей, и ряда других организационно-правовых мер, принятых в последние годы, эта проблема сегодня снята с повестки дня. Думаю, будет целесообразным продолжить работу в этом направлении, чтобы и в последующем между депутатами и сенаторами нашего парламента не возникало подобного недопонимания.

Уважаемые народные депутаты и сенаторы, участники заседания!

Объективно оценивая события, происходящие в мире, следует отметить, что нас не могут не тревожить рост напряженности и рисков, растущее геополитическое противостояние, усиливающиеся борьба за сферы влияния, радикализм, терроризм и экстремизм.

В такой все более обостряющейся ситуации мы в Узбекистане, как и многие другие государства, в целях предотвращения реальных угроз миру и безопасности, сохранения в стране обстановки мира и стабильности, атмосферы взаимопонимания и согласия, для того чтобы быть готовыми к любым возможным вызовам современности, четко и ясно определили свою принципиальную позицию и политику.

Наряду с этим мировому сообществу хорошо известны принципы и позиция в обеспечении безопасности, которые закреплены в принятом в 2012 году Конституционном законе "Об утверждении Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан".

В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что мы считаем нашей первостепенной задачей дальнейшее укрепление добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, прежде всего с нашими соседями. Самое важное – Узбекистан был и остается сторонником миролюбивой политики, которая, в первую очередь, заключается в неприсоединении к каким-либо военным блокам, недопущении размещения на нашей территории иностранных военных баз и пребывания наших военнослужащих за пределами страны.

При складывающейся сегодня международной обстановке именно такой подход является для нас самым правильным и оптимальным.

Дорогие депутаты и сенаторы!

Еще раз поздравляю вас, будьте достойны высокого доверия народа. Желаю вам здоровья, новых сил и удач в депутатской деятельности, счастья и благополучия вашим семьям.

Уважаемые депутаты!

Уважаемые сенаторы!

Теперь нам предстоит обменяться с вами мнениями еще по одному важному вопросу.

Как известно, 98 статьей нашей Конституции и принятыми на ее основе соответствующими законами четко определен порядок выдвижения кандидатуры на должность Премьер-министра политической партией, получившей по итогам выборов наибольшее количество депутатских мест в Законодательной палате парламента, рассмотрения этой кандидатуры Президентом, ее обсуждения и утверждения палатами Олий Мажлиса.

Вместе с тем в Основном Законе закреплены функции, законные полномочия и ответственность Премьер-министра.

Все мы хорошо знаем, что в соответствии с внесенными в Конституцию последними изменениями и дополнениями намного расширены задачи, полномочия, одним словом, ответственность Премьер-министра и исполнительной власти.

Ни для кого не секрет, что когда речь идет о выдвижении и утверждении кандидатуры на должность Премьер-министра, мы все понимаем, что это – очень сложный и ответственный вопрос.

Выдвинуть на эту должность человека, обладающего глубокими знаниями, широким мышлением, большим жизненным и организаторским опытом, закаленного в различных испытаниях, одним словом, человека требовательного и компетентного в вопросах развития страны, готового взять на себя ответственность за реализацию масштабных проектов, главное, умеющего в любых ситуациях вести диалог с людьми, способного завоевать авторитет, отличающегося своими человеческими качествами, – несомненно, все это довольно сложная и трудная задача.

В этом плане я считаю, что предлагаемая для вашего обсуждения кандидатура – это должен быть человек, который реальными результатами своей деятельности внес достойный вклад в достижение сегодня нашим народом и страной высоких рубежей.

И как бы ни было сложно найти такого человека, отвечающего всем этим требованиям, принимая во внимание все высказанные мнения, сделанные выводы, я предлагаю на эту должность Мирзиёева Шавката Миромоновича, активно работающего в должности Премьер-министра Республики Узбекистан.

Думаю, вы, уважаемые депутаты и сенаторы, хорошо знаете эту кандидатуру.

Шавкат Мирзиёев в ходе своей руководящей деятельности занимал различные ответственные должности, завоевал авторитет своими большими организаторскими способностями и практическим опытом. Его хорошо знают хокимы всех областей и районов, руководители на всех уровнях, весь наш народ.

Убежден, вы, народные представители – уважаемые депутаты и сенаторы, также поддержите эту кандидатуру".

УЗИНФОРМ