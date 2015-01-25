В Намангане определен лучший опорный пункт милиции

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. Торжественное награждение победителей областного этапа конкурса "Образцовый опорный пункт милиции" состоялось в четверг в театре драмы и комедии им. Алишера Навои Намангана.

По сумме баллов за выполнение всех условий конкурса первое место занял личный состав опорного пункта милиции (ОПМ) № 21махалли "Курама" кишлака Богишамол Наманганского района, второе и третье места заняли ОПМ № 1 махалли "Туркистон" города Туракургана и ОПМ № 7 махалли "Ёркатай" кишлака Машад Уйчинского районов. Победителям были вручены дипломы и денежные премии.

Также были награждены лучшие в отдельных номинациях. Так, в номинации "Самый активный инспектор профилактики" победил старший инспектор профилактики ОПМ отделения профилактики правонарушений Наманганского ГУВД старший лейтенант Мухаммадали Тургунов, лучшим командиром формирования стражей махалли стал посбон махалли "Хазратибоб" города Пап Низом Юсупов. А в номинации "Комиссия справедливого примирения" лучшим был признан председатель комиссии по примирению Холдор Бекмуратов, самым активным хокимом в совершенствовании инфраструктуры ОПМ был признан хоким Наманганского района Жавлонбек Юлдашев.

В награждении победителей приняли участие заместитель начальника Наманганского облУВД полковник Тохир Арипов, заместители хокима области Хабибулло Маткаримов и председатель областного комитета женщин Манзура Азизова, начальник отдела главного управления по профилактике правонарушений МВД Узбекистана подполковник Тулкин Гозибеков.

Стоит попутно отметить, что личный состав ОПМ Наманганской области неизменно добивается больших успехов в службе, 5 раз побеждал в республиканском этапе конкурса "Образцовый опорный пункт милиции" и 6 раз занимал второе место.

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