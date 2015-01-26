Незрячие шахматисты и шашисты Намангана разыграли свой чемпионат

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. В субботу в Наманганском областном специализированном информационно-ресурсном центре при обществе слепых состоялось первенство области по шахматам и русским шашкам, в котором приняло участие 24 спортсмена из всех районов.

Азарт порой перехлестывал через край, и опытным судьям Шахобиддину Мажидову и Оминахон Максудовой, бдительно следившим за порядком и соблюдением правил, приходилось применять власть, дабы утихомирить болельщиков и игроков.

Победителем среди шахматистов стал представитель города Намангана Гуломжон Жураев, второе и третье места заняли Абдугаффор Жураев (Уйчинский район) и Акмал Султонов из Чартака.

А в русских шашках сильнейшим стал наманганец Баходир Мамадалиев, Салмон Ахмедов из Касансая и педагог специализированной школы-интерната для слепых № 45 Касансайского района Саттор Пулатов оказались на втором и третьем местах.

Были также вручены призы и победителям в различных номинациях. Так, самым почтенным по возрасту спортсменом был признан Тешабай Исмоилов, который участвует в таких состязаниях почти полвека, а самым юным – студент НамГУ Фуркат Бозоров.

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