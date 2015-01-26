Делегация Узбекистана отправилась в Австрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с председателем Государственного комитета по охране природы Бахтиёром Абдусаматовым отправилась с визитом в столицу Австрии, город Вену.

Визит предпринят с целью участия в работе первой подготовительной встречи к 23-му экономическому и экологическому форуму Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на тему "Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ – повышение безопасности и стабильности посредством сотрудничества", которая пройдет 26-27 января..

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