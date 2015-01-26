Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана посетил посольство Саудовской Аравии

ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 26 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил посольство Королевства Саудовская Аравии в Ташкенте, чтобы выразить соболезнования по случаю кончины Служителя Двух Священных Мечетей, Короля Саудовской Аравии Абдуллы бин Абдулазиза Ол Сауда, который пребывал на престоле с 2005 года.

Напомним, что король Абдулла скончался 23 января после продолжительной болезни на 91-м году жизни.

УЗИНФОРМ