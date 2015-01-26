



Индийский посол посетил узбекское внешнеполитическое ведомство



ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 26 января в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Викрамом Кумаром Дораисвами. Встреча была посвящена обсуждению вопросов региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес, а также практических аспектов двусторонних отношений в различных сферах, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит главы индийской дипмиссии в Ташкенте в МИД Республики состоялся 18 ноября, тогда вновь назначенный посол вручил копию своих верительных грамот министру Абдулазизу Камилову. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи