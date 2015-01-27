В Вене обсуждены вопросы экологии

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. 27 января в Вене (Австрия) завершилась двухдневная первая подготовительная встреча к 23-му экономическому и экологическому форуму Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на тему "Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ – повышение безопасности и стабильности посредством сотрудничества", в которой приняли участие представители 46 стран, а также 16 международных структур (ВТО, ВМО, ВОЗ, ФАО, ЕЭК ООН, МАГАТЭ, ПРООН, ЮНЕП, ЭСКАТО, ЮНИСЕФ, ОЭСР, Всемирный Банк, ОПЕК и другие), ряда неправительственных организаций.

Повестка дня мероприятия включала в себя обсуждение механизмов и подходов по эффективному управлению водными ресурсами, вопросов развития сотрудничества в сфере водопользования, изучения опыта европейских стран по осуществлению реформ в водном секторе, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Узбекистан на встрече представляла делегация во главе с председателем Государственного комитета по охране природы Бахтиером Абдусаматовым, который озвучил на встрече основные положения природоохранной политики страны и рассказал о предпринимаемых мерах по улучшению экологического состояния в регионе бассейна Аральского моря.

УЗИНФОРМ