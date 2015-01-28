Новый посол США в Узбекистане вручила верительные грамоты главе государства

ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 27 января Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Памелой Спратлен, вручившей узбекскому лидеру свои верительные грамоты.

В ходе аудиенции были обсуждены состояние и перспективы укрепления двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, актуальные международные и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Президента.

Напомним, что Памела Леора Спратлен была назначена послом в Узбекистане указом президента США Барака Обамы от 28 июля 2014 года, 20 ноября ее кандидатура была одобрена Сенатом страны. До назначения в Узбекистан Спратлен занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Казахстане (Астана), возглавляла посольство в Кыргызстане.

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