Глава дипмиссии Канады посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 28 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады Джон Рональд Кёрр посетил Министерство иностранных дел Узбекистана, где его принял глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов.

Глава канадской дипмиссии пребывает в Ташкенте во главе делегации Министерства иностранных дел и международной торговли своей страны в рамках участия в состоявшемся в этот же день очередном раунде межмидовских политконсультаций, организованных с целью обсуждения приоритетных вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях, обмена мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, взаимодействия в рамках международных организаций, другим актуальным темам, представляющим взаимный интерес.

В ходе аудиенции стороны предметно рассмотрели предложения по расширению договорно-правовой базы сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что Дж.Р.Кёрр был аккредитован в Узбекистане в конце июня прошлого года. На данном посту он сменил Джона Слоана, руководившего канадским посольством с 2011 года по сентябрь 2013.

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