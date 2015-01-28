Новый посол Уругвая в Узбекистане приступает к своим обязанностям

ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 28 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Восточной Республики Уругвай (с резиденцией в Москве) Анибалем Кабралом Сегалербом, который передал ему адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

В ходе аудиенции стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в различных сферах, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной, отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее структуры, а также обсуждению отдельных международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает МИД Узбекистана, стороны также выразили заинтересованность в институализации отношений, что, как подчеркивалось, позволит придать узбекско-уругвайскому диалогу системный характер. Актуальной признана совместная работа над договорно-правовой базой сотрудничества.

Напомним, что дипломатические отношения между Узбекистаном и Ургуваем были установлены 25 мая 1998 года.

УЗИНФОРМ