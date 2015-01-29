Узбекская делегация вернулась из Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. C 26 по 28 января делегация Узбекистана во главе с первым заместителем премьер-министра, министром финансов Рустамом Азимовым пребывала с визитом в Токио, где состоялось 12-е заседание Узбекско-японского комитета по экономическому сотрудничеству.

В ходе работы заседания для представителей японских компаний, банков и правительственных агентств были проведены презентации ведущих отраслей экономики Узбекистана, возможностей инвестиционного климата и перспектив экономического развития страны, а также состоялось обсуждение вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, промышленности, инвестиций, банковско-финансового сектора, энергетики, транспорта и коммуникаций, ТЭК, туризма и других.

По итогам встречи был подписан пакет значимых инвестиционных, кредитных соглашений, проектов технического содействия общей стоимостью привлекаемых японских инвестиций и кредитов в размере 3,8 млрд. долларов США.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в рамках пребывания в Японии члены узбекской делегации также провели встречи с премьер-министром Японии Шиндзо Абэ, заместителем премьер-министра, министром финансов Таро Асо, министром экономики, торговли и промышленности Йоичи Миязавой, председателем Банка Японии Харухико Куродой, руководством Японского агентства международного сотрудничества (JICA), Японского банка международного сотрудничества (JBIC), государственных агентств, ведущих японских компаний и банков.

УЗИНФОРМ