В Намангане образуются избирательные участки

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Избирательная комиссия округа № 6 по выборам Президента Узбекистана в границах Наманганской области определилась с количеством избирателей и избирательными участками.

Как сообщает информационная служба областного хокимията, комиссия приняла на этот счет решение. Избирательные участки в соответствии с этим документом образуются в границах города Намангана и районов. Всего участков будет 647. Общее число имеющих право голоса определено в 1 миллион 713 тысяч 268 человек.

Решение принято исходя из статей 10, 11 и 16 Закона Республики Узбекистан "О выборах Президента Республики Узбекистан", а также представлений хокимиятов города Намангана и районов. Документ подписал председатель 6-й Наманганской окружной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Узбекистан Г.Ортиков.

Выборы главы государства пройдут 29 марта.

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