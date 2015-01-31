Члены избирательных комиссий проходят подготовку

ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января в Ташкенте стартовал двухдневный республиканский семинар-тренинг для председателей и членов окружных избирательных комиссий по выборам Президента Республики Узбекистан, а также руководителей территориальных пресс-центров.

Семинар организован Центральной избирательной комиссией с целью повышения уровня информированности личного состава избирательных комиссий о национальном избирательном законодательстве и его практическом применении, обсуждения различных аспектов организации деятельности окружных комиссий по подготовке и проведению выборов, стоящих перед избирательными комиссиями актуальных задач по подготовке и проведению выборов.

В рамках семинара будут организованы доклады, посвященные сути и значимости последних изменений и дополнений в национальном избирательном законодательстве, вопросам взаимодействия избирательных комиссий с политическими партиями, международным избирательным стандартам, гарантиям избирательных прав граждан, открытости и гласности выборов, роли института наблюдателей в избирательном процессе и многим другим аспектам подготовки и проведения предстоящих выборов.

Участники семинара также ознакомятся с деятельностью республиканского пресс-центра по освещению выборов Президента, Ташкентской городской окружной избирательной комиссии, сообщает республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан.

Напомним, что выборы главы государства пройдут в Узбекистане через 57 дней - 29 марта.

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