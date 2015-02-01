Партии собирают подписи избирателей

ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Центральная избирательная комиссия Узбекистана сообщает о ходе подготовки к выборам Президента Республики Узбекистан, которые состоятся 29 марта - через 56 дней.

В настоящее время политические партии страны, которые все были допущены ЦИК к участию в выборах главы государства, продолжают сбор подписей среди населения в поддержку своих кандидатов. Для этого были организованы территориальные рабочие группы, также ведущие разъяснительную работу среди граждан касательно законодательства в данной сфере. Сбор проводится по месту работы, службы, учебы, жительства, на предвыборных мероприятиях.

При сборе подписей избиратели вправе ставить подпись один раз в поддержку только 1 кандидата. При этом избиратель указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта, а также дату внесения подписи.

Подписной лист заверяется лицом, собиравшим подписи, с указанием своей фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, серии и номера паспорта, а также руководителем районной, городской структуры соответствующей политической партии.

Собранные подписные листы затем будут переданы в Центризбирком политической партией, в пользу кандидата которой собираются подписи. Поданные листы должны содержать подписи не менее 5 процентов от общего числа всех избирателей Республики Узбекистан, представляющих не менее 8 административно-территориальных образований. Причем в одном административно-территориальном образовании, то есть в Республике Каракалпакстан, каждой области или городе Ташкенте политическая партия может собрать не более 8 процентов подписей от их общего числа, сообщает Республиканский пресс-центр по освещению выборов Президента Республики Узбекистан.

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