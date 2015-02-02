Юбилей Чехова отметили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. "Мангалочий дворик Анны Ахматовой" Российского центра науки и культуры в Ташкенте стал местом мероприятия, посвященного 155-й годовщине со дня рождения Антона Павловича Чехова.

Здесь 29 января состоялся литературный вечер памяти великого русского писателя и драматурга. Он собрал в стенах клуба-музея активистов "Мангалочьего дворика", поэтов, литературоведов, студентов и журналистов Узбекистана, кто неравнодушен к творчеству замечательного русского писателя-прозаика.

Ташкентский поэт и литературовед Николай Ильин рассказал участникам вечера о жизни и творчестве А.П.Чехова, его месте в мировой литературе и русской прозе.

А ведущая вечера, хранитель клуба-музея "Мангалочий дворик А. Ахматовой", искусствовед и поэт Альбина Маркевич провела для всех собравшихся обозрение по произведениям А. П. Чехова, процитировав самые знаменитые фразы и цитаты из бессмертных рассказов писателя.

Фрагменты из пьес, отрывки рассказов и повестей Чехова привел в своем выступлении поэт Александр Курышев.

Антон Чехов – один из самых известных русских литераторов, по его произведениям было снято 235 художественных и 10 анимационных фильмов. Его драмы "Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад" стали классическими. С именем драматурга связано появление Московского художественного театра. Творчество писателя изучается во всем мире.

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