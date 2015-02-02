Наманганский хоким ответил на вопросы жителей махалли

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Хоким города Намангана Баходир Бекходжаев на встрече с жителями рассказал о проделанной работе по подготовке к зимнему отопительному сезону и благоустройству и дал ответы на вопросы горожан.

Встреча городского головы с жителями махалли "Сихатгох" и работниками колледжа прошла в пятницу в актовом зале 2-го медицинского коллежа.

В этой махалле и расположенном рядом массиве "Гузал" много частных и многоэтажных жилых домов, поэтому подготовка домового хозяйства к зиме требует серьезных усилий со стороны администрации махаллей и ТЧСЖ, отметил председатель СГМ "Сихатгох" Холмурад Жураев.

В свою очередь, Баходир Бекходжаев ответил на многочисленные вопросы жителей, которые очень интересовались причинами отключений света, низкого давления газа, проблемами вывоза бытовых отходов, а также порядком предоставления льготных кредитов для молодых семей.

Руководитель города заверил, что администрация предпримет все меры, чтобы наладить в оставшееся время работу коммунальных служб и обеспечить подачу воды, электроэнергии и газа. Он также подчеркнул растущую задолженность населения по коммунальным платежам.

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