Ярмарка рабочих мест прошла в Чусте

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Свыше 50 человек смогли найти работу на ярмарке вакансий, прошедшей в пятницу во Дворце культуры Чустского района Наманганской области Узбекистана.

В ней приняли участие свыше 40 предприятий и организаций, которые представили 141 вакансию. Специалисты с помощью наглядной агитации и консультаций смогли предоставить максимум информации о том или ином рабочем месте, благодаря чему 53 человека смогли устроиться на постоянную работу, причем 12 из них – выпускники профессиональных колледжей, а 4 – освобожденные из мест исполнения наказаний по амнистии.

Как отмечает директор центра содействия занятости и социальной защиты Бекмурад Маллаев, в 2014 году проведено 7 таких мероприятий, благодаря которым удалось трудоустроить более 700 человек.

Нынешняя ярмарка было организована районной прокуратурой, РОВД и центром содействия занятости и социальной защиты населения.

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