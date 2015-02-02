Лучшему фермеру Папа вручили "Матиз"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Автомашину "Матиз" вручили в субботу в торжественной обстановке руководителю фермерского хозяйства "Элназар Лутфулло" Папского района Наманганской области Меликузи Салимову. Это приз Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана как лучшему фермеру прошлого года.

Хозяйство было признано лучшим по всем показателям и неизменно перевыполняет производственные задания. Так, в минувшем году план по продаже хлопка-сырца был выполнен 10 сентября, урожайность каждого гектара составила 51 центнеров, сданные 112 тонн сырца были приняты высшим сортом. Это очень неплохие показатели для хозяйства, состояние земель которого оставляет желать лучшего.

Но фермеру некогда много радоваться заслуженной награде – на носу подготовка к новому сельскохозяйственному сезону.

"Сейчас мы заняты промыванием земельных угодий, очисткой дренажных систем, ухаживаем за посевами зерновых, вносим местные удобрения", – говорит Меликузи Салимов.

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