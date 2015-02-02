В МВЭСИТ Узбекистана подвели итоги года

ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января в Министерстве внешних экономических связей, инвестиции и торговли Узбекистана было проведено заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы ведомства за минувший год, а также обозначены основные направления деятельности МВЭСИТ на 2015 год, исходя из приоритетных задач, обозначенных в докладе Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров от 16 января, посвященном итогам социально- экономического развития Республики в 2014 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2015 год.

Как сообщает пресс-служба МВЭСИТ, на заседании Коллегии были всесторонне рассмотрены и критически проанализированы результаты деятельности министерства за истекший период. Основное внимание было уделено имеющимся недоработкам и упущениям, в том числе, по исполнению прогнозных параметров экспорта, Программы локализации производства готовой продукции, Государственной инвестиционной программы, региональных инвестиционных программ, реализации программ внедрения и развития информационно-коммуникационных технологии и тех задачах, которые стоят перед внешнеэкономическим ведомством в нынешнем году.

Отдельно было указано на необходимость повышения уровня исполнительской дисциплины.

В частности, всем звеньям центрального аппарата и подведомственных организаций было поручено проведение глубокого анализа состояния исполнительской дисциплины и четкое исполнение требований Закона Республики Узбекистан №ЗРУ-378 от 3 декабря 2014 года "Об обращениях физических и юридических лиц".

Важнейшими задачами на перспективу были определены увеличение прогнозных показателей экспорта предприятий в регионах Республики, расширение локализации производства и дальнейшее привлечение иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики страны.

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