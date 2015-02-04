Узбекистан организует 44 избирательных участка за рубежом

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля Центральная избирательная комиссия Узбекистана провела очередное заседание по вопросам подготовки к предстоящим 29 марта в Республике выборам главы государства.

На повестку дня заседания были вынесены вопросы организации процесса голосования по выборам Президента Узбекистана для соотечественников, проживающих за рубежом, и граждан, временно пребывающих за пределами страны.

Для удобства избирателей избирательные участки будут организовываться в представительствах Узбекистана за рубежом по представлению внешнеполитического ведомства Республики. Всего по решению ЦИК к 29 марта будет организовано 44 избирательных участка, которые будут прикреплены к 14-му Ташкентскому городскому избирательному округу.

Ход проведения голосования будут освещать отечественные и зарубежные СМИ, для представителей которых на заседании был определен порядок аккредитации.

Также был рассмотрен вопрос об образовании при Центральной избирательной комиссии рабочих групп для проверки правильности составления подписных листов, представляемых политическими партиями, и другие вопросы, относящиеся к полномочиям ЦИК.

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