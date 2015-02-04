Узбекистан и Индия обсудили вопросы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Викрамом Кумаром Дораисвами.

В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных аспектов двусторонних отношений в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также был проведен обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки дня, сообщает МИД Узбекистана.

Напоним, что предыдущий визит посла Индии в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся 26 января. Тогдашняя встреча была посвящена обсуждению вопросов региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес, а также практических аспектов двусторонних отношений в различных сферах.

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