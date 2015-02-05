Посол Южной Кореи посетил узбекское внешнеполитическое ведомство

ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Ли Ук Хёном.

В ходе переговоров были обсуждены практические аспекты предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что предыдущий визит в МИД Узбекистана глава южнокорейской дипмиссии нанес 21 ноября прошлого года. Тогда стороны также обсуждали практическиеаспекты предстоящих двусторонних контактов.

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