В парламенте Узбекистана сформирован состав комитетов

ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. 5 февраля в Ташкенте было проведено заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, посвященный рассмотрению вопроса об избрании членов комитетов национального парламента, основными функциями которых являются ведение законопроектной работы, предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, вносимых в Законодательную палату, контроль за исполнением законов Республики Узбекистан и решений, принимаемых палатой.

Состав 11 парламентских комитетов формируется из числа депутатов Законодательной палаты. Все члены комитетов Законодательной палаты пользуются равными правами. Депутат, не избранный в состав комитета, вправе участвовать в его работе с совещательным голосом.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о формировании постоянно действующей Комиссии по нормативно-правовым терминам. В нее вошли депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, имеющие опыт и навыки профессиональной законопроектной работы, сообщает информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Напомним, что 21 декабря в Узбекистане были проведены выборы депутатов Олий Мажлиса нового созыва. 12 января состоялось первое заседание депутатов в новом составе, на котором были решены организационные вопросы, такие как избрание спикера и его заместителей. Работа по новой организации деятельности парламента продолжается.

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