



Координатор проектов ОБСЕ посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля координатор проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дьердь Сабо посетил Министерство иностранных дел Узбекистана, чтобы обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров были подведены итоги взаимодействия между Узбекистаном и ОБСЕ в 2014 году, состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям отношений в наступившем году, а также стороны достигли соглашения о реализации новых совместных проектов в различных сферах, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи