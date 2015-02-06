



Посол Ирландии приступает к работе в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирландия (с резиденцией в Москве) Оуэном Финбаром О’Лири, вручившим главе внешнеполитического ведомства адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты. В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам двусторонней повестки дня, обсудили отдельные вопросы международной и региональной проблематики, а также выразили взаимную готовность к развитию межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, углублении взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего в ООН и ее структурах, а также признали целесообразность расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана. До О.Ф.О’Лири главой ирландской дипмиссии в Узбекистане являлся Филипп Макдона. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи