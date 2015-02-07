advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
25.07.2018 / 18:41 msk / 20:41 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане создано новое министерство
07.02.2015 10:30

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О создании Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан", которым Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий преобразуется в министерство.

Документом предписывается в целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления, ускоренного внедрения современных информационных технологий и коммуникаций, системы "электронное правительство", информационных систем в отраслях и сферах экономики страны, модернизации телекоммуникационной инфраструктуры и сетей передачи данных:

1. Создать Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан на базе Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан.

Установить, что Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан является правопреемником Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан по всем его обязательствам и договорам, включая международные.

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан:

  • обеспечение реализации единой государственной политики в области информационных технологий и коммуникаций, внедрения "электронного правительства", разработку и осуществление комплексных программ по внедрению и развитию национальной информационно-коммуникационной системы, исходя из мирового уровня развития информационных технологий, защиты и использования информации;
  • дальнейшее развитие и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе расширение широкополосного доступа к сети Интернет, обеспечение полного перехода на цифровые системы телефонной связи, телевидения и радиовещания, осуществление функций по государственному регулированию, лицензированию и контролю деятельности в сфере связи и телекоммуникаций, а также использования радиочастотного спектра;
  • обеспечение реализации государственных программ по внедрению "электронного правительства", межведомственной координации, мониторинга, оценки и контроля за деятельностью министерств, ведомств, компаний и ассоциаций, органов государственной власти на местах по информатизации и совершенствованию интерактивных государственных услуг, а также создание единой системы формирования, хранения и использования государственных информационных ресурсов и баз данных, создание и управление межведомственными информационными системами;
  • обеспечение дальнейшего формирования национального сегмента сети Интернет, создания необходимых технических и благоприятных условий для развития современных отечественных веб-ресурсов различной направленности, в том числе сетевых ресурсов для удовлетворения информационных и интеллектуальных потребностей населения, особенно молодого поколения;
  • обеспечение координации и оказание содействия развитию отечественного производства и внутреннего рынка конкурентоспособных программных продуктов и услуг, внедрению современных программных продуктов, информационных систем и информационных ресурсов в отраслях реального сектора экономики и у потребителей;
  • реализацию мер по обеспечению информационной безопасности и внедрению современных технологий защиты коммуникационных сетей, программных продуктов, информационных систем и ресурсов, дальнейшее развитие технической инфраструктуры по защите информационных ресурсов;
  • организацию научных исследований и разработок, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области современных средств коммуникаций, разработки и внедрения программных продуктов, информационных систем и баз данных, обеспечения информационной безопасности и других сферах информационно-коммуникационных технологий;
  • осуществление международного сотрудничества в сфере связи, информационных технологий и коммуникаций, привлечения иностранных инвестиций для реализации приоритетных проектов, эффективного использования радиочастотного спектра и по другим направлениям, входящим в сферу деятельности министерства.

3. Установить, что:

решения Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения министерствами, ведомствами, компаниями, ассоциациями, органами государственной власти на местах, а также хозяйствующими субъектами и гражданами;

руководители министерств, ведомств, компаний и ассоциаций, органов государственной власти на местах несут персональную ответственность за своевременную и полномасштабную реализацию комплексных программ по развитию информационно-коммуникационных технологий, внедрение услуг "электронного правительства" и информационных систем;

результаты оценки уровня, эффективности и качества внедрения информационно-коммуникационных технологий и интерактивных государственных услуг в отраслях и сферах экономики являются основанием для рассмотрения соответствия руководителей министерств, ведомств, компаний, ассоциаций, крупных предприятий и объединений, органов государственной власти на местах занимаемым должностям.

4. Кабинету Министров в двухнедельный срок внести в установленном порядке на утверждение проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

5. Признать утратившим силу, за исключением пунктов 4, 5 и 8, Указ Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2012 года №УП-4475 "О создании Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан".

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление министров иностранных дел стран Центральной Азии
Обзор прессы с 16 по 22 июля
23.07.2018
Сообщение Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
02.07.2018
Выступление министра иностранных дел Абдулазиза Камилова на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
01.07.2018
Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
26.06.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ