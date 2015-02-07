В Узбекистане создано новое министерство

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. 4 февраля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О создании Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан", которым Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий преобразуется в министерство.

Документом предписывается в целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления, ускоренного внедрения современных информационных технологий и коммуникаций, системы "электронное правительство", информационных систем в отраслях и сферах экономики страны, модернизации телекоммуникационной инфраструктуры и сетей передачи данных:

1. Создать Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан на базе Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан.

Установить, что Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан является правопреемником Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан по всем его обязательствам и договорам, включая международные.

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан:

обеспечение реализации единой государственной политики в области информационных технологий и коммуникаций, внедрения "электронного правительства", разработку и осуществление комплексных программ по внедрению и развитию национальной информационно-коммуникационной системы, исходя из мирового уровня развития информационных технологий, защиты и использования информации;

дальнейшее развитие и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе расширение широкополосного доступа к сети Интернет, обеспечение полного перехода на цифровые системы телефонной связи, телевидения и радиовещания, осуществление функций по государственному регулированию, лицензированию и контролю деятельности в сфере связи и телекоммуникаций, а также использования радиочастотного спектра;

обеспечение реализации государственных программ по внедрению "электронного правительства", межведомственной координации, мониторинга, оценки и контроля за деятельностью министерств, ведомств, компаний и ассоциаций, органов государственной власти на местах по информатизации и совершенствованию интерактивных государственных услуг, а также создание единой системы формирования, хранения и использования государственных информационных ресурсов и баз данных, создание и управление межведомственными информационными системами;

обеспечение дальнейшего формирования национального сегмента сети Интернет, создания необходимых технических и благоприятных условий для развития современных отечественных веб-ресурсов различной направленности, в том числе сетевых ресурсов для удовлетворения информационных и интеллектуальных потребностей населения, особенно молодого поколения;

обеспечение координации и оказание содействия развитию отечественного производства и внутреннего рынка конкурентоспособных программных продуктов и услуг, внедрению современных программных продуктов, информационных систем и информационных ресурсов в отраслях реального сектора экономики и у потребителей;

реализацию мер по обеспечению информационной безопасности и внедрению современных технологий защиты коммуникационных сетей, программных продуктов, информационных систем и ресурсов, дальнейшее развитие технической инфраструктуры по защите информационных ресурсов;

организацию научных исследований и разработок, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области современных средств коммуникаций, разработки и внедрения программных продуктов, информационных систем и баз данных, обеспечения информационной безопасности и других сферах информационно-коммуникационных технологий;

осуществление международного сотрудничества в сфере связи, информационных технологий и коммуникаций, привлечения иностранных инвестиций для реализации приоритетных проектов, эффективного использования радиочастотного спектра и по другим направлениям, входящим в сферу деятельности министерства.

3. Установить, что:

решения Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения министерствами, ведомствами, компаниями, ассоциациями, органами государственной власти на местах, а также хозяйствующими субъектами и гражданами;

руководители министерств, ведомств, компаний и ассоциаций, органов государственной власти на местах несут персональную ответственность за своевременную и полномасштабную реализацию комплексных программ по развитию информационно-коммуникационных технологий, внедрение услуг "электронного правительства" и информационных систем;

результаты оценки уровня, эффективности и качества внедрения информационно-коммуникационных технологий и интерактивных государственных услуг в отраслях и сферах экономики являются основанием для рассмотрения соответствия руководителей министерств, ведомств, компаний, ассоциаций, крупных предприятий и объединений, органов государственной власти на местах занимаемым должностям.

4. Кабинету Министров в двухнедельный срок внести в установленном порядке на утверждение проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

5. Признать утратившим силу, за исключением пунктов 4, 5 и 8, Указ Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2012 года №УП-4475 "О создании Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан".

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.

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