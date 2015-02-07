В Чустском районе открылась новая музыкальная школа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. На пути совершенствования у подрастающего поколения Узбекистана имеются все возможности, подтверждает деятельность детской школы музыки и искусства кишлака Каркидон Чустского района. На днях она переехала в новое здание.

"На сегодняшний день в нашей школе созданы все условия для обучения детей мастерству: квалифицированные педагоги, классы оснащены самыми современными как национальными, так и европейскими инструментами. Их общая стоимость превышает 1,3 млрд. сумов. В школе функционируют отделы по игре на фортепьяно, струнных, ударных, узбекское народное исполнение, изобразительное искусство и другие. В них обучаются свыше 100 детей. За короткое время 16 наших талантливых воспитанников добились высоких результатов на областных и республиканских конкурсах", – рассказывает директор детской школы музыки и искусства № 16 Чустского района Гайрат Джураев.

"Я постигаю в этой школе секреты мастерства игры на гиджаке. В 2014 году занял второе место на творческом конкурсе имени Кори-Якубова. В будущем, поступив в Государственную консерваторию, хочу выступать на знаменитых мировых сценах", – говорит воспитанник школы Фармон Алижонов.

Отметим, что жители поселка часто посещают школу, которая уже стала местом культурного времяпровождения. Сельчане наслаждаются исполнением детей, которые в программе концертов дарят свой талант слушателям.

За прошлый год в Наманганской области сданы в эксплуатацию 15 детских школ музыки и искусства.

Очаги высокой культуры создаются в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан о мерах по укреплению материально-технической базы и улучшению деятельности детских школ музыки и искусств, рассчитанным на 2009 – 2014 годы. На строительные работы ушло 28 млрд. сумов, а на оснащение – 7,1 млрд. сумов. Зато сегодня у 2600 учащихся области есть возможность обучаться секретам музыки и искусства.

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