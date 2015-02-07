Наманганские студенты против наркотиков

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Семинар против наркомании прошел в среду в Наманганском госуниверситете. Его участники единодушно высказались за здоровый образ жизни. Молодые люди пополнили свои знания о том, какие риски таятся за внешне безобидными фактами употребления наркотиками и каких-либо других психоактивных веществ.

Мероприятие прошло в рамках месячника борьбы с наркоманией, объявленного в Узбекистане с 1 февраля по 1 марта. Проводится широкая разъяснительная работа, направленная, в первую очередь, на профилактику правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотических веществ.

Как отмечалось в ходе семинара, наркомания – это глобальная проблема. С этим негативным явлением необходимо вести решительную борьбу, не ограничиваясь поверхностными мерами. Большая ответственность в этом отношении возлагается не только на работников правопорядка, но и на родителей, преподавателей и широкую общественность.

Большое впечатление на участников встречи произвел документальный фильм, на примере героев которого, студенты узнали о пагубных последствиях наркомании.

Студентка первого курса факультета узбекского языка Шахноза Джахонгирова прочитала стихотворение собственного сочинения о вреде наркомании.

Сотрудники правоохранительных органов области и специалисты наркологического диспансера подробно рассказали о свойствах и вреде психоактивных веществ, подчеркнули, что число людей больных накроманией в Узбекистане ежегодно снижается.

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