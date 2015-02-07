Новый посол США провела первую встречу с журналистами Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Приступившая недавно к исполнению своих обязанностей посол США в Узбекистане Памела Спратлен начала знакомство с местными журналистами. В среду состоялся первый пресс-гап главы миссии.

Сначала представителям прессы показали небольшой ролик о новом после, в котором г-жа Спратлен демонстрировала свои познания в узбекском языке. А потом уже она сама кратко ознакомила пишущую братию с тем, как видит свои задачи в роли главы дипломатического представительства США в Узбекистане.

Г-жа Спратлен высоко оценила значение Узбекистана в регионе Центральной Азии, в помощи миротворческим усилиям мирового сообщества в Афганистане. Она также отметила 4 направления, по которым будет работать: по линии укрепления сотрудничества между двумя странами в политике, вопросах безопасности, экономического сотрудничества и гуманитарной сфере. Упомянула г-жа Спратлен и о состоявшихся в декабре узбекско-американских консультациях по всем упомянутым направлениям.

Впрочем, посол старательно избегала конкретики, избегая непростых тем в двусторонних отношениях. Хотя и отметила, что и президент Обама, и госсекретарь Керри много внимания уделяют продвижению демократических идеалов во всем мире. Но при этом г-жа Спратлен подчеркнула, что учитывает особенности Узбекистана и его роль в укреплении безопасности в неспокойном регионе, поддержании баланса в Центральной Азии. "У нас есть желание находить общие подходы па самому широкому кругу тем", – подчеркнула г-жа Спратлен.

Отвечая на вопросы журналистов, американский дипломат неоднократно подчеркивала свой интерес к стране пребывания, произнесла немало комплиментарных фраз о богатой истории и культуре Узбекистана, говорила о горячем желании как можно быстрее воочию увидеть знаменитые города – Хиву, Бухару, Самарканд и другие.

Напомним, что посол Спратлен была утверждена Сенатом США 20 ноября 2014 года. Она прибыла в Ташкент 17 января 2015 года.

Г-жа Спратлен является карьерным дипломатом, имеет более чем 20-летний стаж в различных должностях в сфере политики и руководства. До назначения на должность главы диппредставительства в Ташкенте г-жа Спратлен занимала аналогичную должность в Республике Кыргызстан. Ранее она была заместителем главы миссии в посольстве США в Астане, Казахстан.

Посол Спратлен занимала высокие посты в Вашингтоне, включая должности директора департамента по западноевропейским вопросам (2007 – 2008 гг.), директора департамента по вопросам Центральной Азии (2006 – 2007), и. о. заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии (декабрь 2007 – май 2008), а также специального помощника советника Государственного департамента (2005 – 2006). Посол Спратлен также служила в качестве Генерального консула во Владивостоке, Россия (2002 – 2004).

Посол Спратлен получила степень бакалавра в колледже Уэлсли и имеет степень магистра из Военного колледжа и Университета Калифорнии в Беркли. Посол Спратлен получила многочисленные награды, в том числе высшие почетные награды Госдепартамента США. До прихода в дипломатическую службу она в течение почти девяти лет работала в качестве сотрудника аппарата в профильном комитете Законодательного органа Калифорнии. Посол Спратлен владеет русским, французским и испанским языками.

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