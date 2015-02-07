Первая партия наманганских новобранцев пополнит погранвойска

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Намангане состоялись первые в этом году проводы молодого пополнения в войска. Эти 50 ребят будут служить в погранвойсках.

На церемонии проводов выступили хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов, ветеран войны Низомхон-ота Саттаров, мать солдата Анора Суярова.

Новобранцы волновались, но и в то же время были готовы к перемене в своей жизни. Многие из них надеются в дальнейшем посвятить себя военной карьере.

"Я горжусь, что попал в пограничные войска, которые стоят на страже рубежей Родины. Меня привлекает и то, что пограничники проходят хорошую подготовку, много стреляют, изучают рукопашный бой, тактику несения службы. Это мне пригодится и в дальнейшем. Я постараюсь заработать дополнительные баллы и льготы, чтобы поступить в военное училище, или останусь на контрактную службу", – делится своими мыслями Умиджон Ганиев из Янгикурганского района.

Попасть на действительную службу непросто, для этого необходимо пройти немало испытаний.

"Нам пришлось пройти строгий отбор и доказать, что мы достойны служить в армии. Практически все имеют среднеспециальное образование, занимались спортом, есть и те, кто получил в ОСО "Ватанпарвар" специальности водителя, дизелиста-электрика, повара и кавалериста", – рассказывает Зохид Нуриллаев из Наманганского района.

Призывников накормили пловом на дальнюю дорогу, с концертом выступили мастера искусств. После прощания с родными, солдаты отправились к месту несения службы, провожаемые звонкой медью духового оркестра Наманганского колледжа искусств.

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