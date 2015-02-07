Узбекистан и Казахстан урегулировали госграницу

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Со 2 по 6 февраля в Алматы было проведено очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, которое было посвящено подведению итогов работы по урегулированию демаркационной линии узбекско-казахстанской Государственной границы в пределах Ташкентской области Республики Узбекистан по смежеству с Южно-Казахстанской областью Республики Казахстан.

Как сообщает МИД Узбекистана, по завершении переговоров правительственные делегации двух стран подписали протокол заседания.

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