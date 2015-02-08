В Намангане начался месячник духовности и просветительства

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. Февраль в Намангане пройдет под знаком духовности. Распоряжением хокима Наманганской области Баходира Юсупова в области объявлен месячник духовности и просветительства.

Также в рамках месячника 21 февраля пройдет благотворительный хашар под девизом "Ободлик кунгилдан бошланади" ("Благополучие начинается с души").

Об этом сообщает информационная служба областного хокимията.

Он проводится в целях дальнейшего претворения в жизнь задач, выдвинутых Президентом Узбекистана в Постановлении "О повышении эффективности пропаганды национальной идеи и духовно-просветительской работы" от 26 августа 2006 года, а также более широкого информирования населения области о великих достижениях нашего народа за годы независимости, возрождения национальных ценностей, дальнейшего приобщения масс к наследию великих предков узбекского народа.

Распоряжением хокима области утверждены состав рабочей группы по организации и проведению месячника и программа его мероприятий. Такие же рабочие группы поручено создать при хокимиятах города и районов.

Всем хокимиятам, руководителям предприятий, организаций, учреждений, хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности, предложено привлечь к участию в благотворительном хашаре все слои населения, и прежде всего молодежи.

Высокий уровень проведения месячника призвано обеспечить привлечение к встречам с населением, учащейся молодежью, лауреатов премий Зульфии, "Нихол", кавалеров государственных наград, писателей и поэтов, мастеров искусств, ветеранов, ученых, общественных деятелей.

Программой месячника предусмотрена организация проведения традиционных мероприятий, посвященных дням рождения Алишера Навои и Захириддина Мухаммада Бабура.

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