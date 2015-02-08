В Учкургане Интернет доступен во всех школах

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. При помощи системы Wi-Fi все школы Учкурганского района Наманганской области Узбекистана подключены к Всемирной паутине. А в районном отделе по методическому обеспечению и организации деятельности учреждений народного образования (РОМООДУНО) каждый компьютер подключен к локальной сети.

"В районе действуют 43 школы, столько же учреждений дошкольного образования, две специализированные спортивные школы и детский центр "Баркамол авлод"”. Во всех этих учреждениях есть возможность входа в глобальную сеть с любого компьютера", – говорит методист РОМООДУНО Акрамжон Мадрахимов.

В частности, в специализированной школе № 43 этого района с уклоном на преподавание математики и английского языка созданы все условия для современного обучения детей. Получать новые знания им помогают 22 современных компьютера и видеопроектора. Важно отметить, что на уроках информатики мальчишкам и девочкам объясняют преимущества современных информационно-коммуникационных средств.

Сейчас представить нашу жизнь без общедоступного Интернета трудно. Но при этом важно не забывать о нашей богатой культуре, традициях и развивать Интернет не во вред им. Одной из главных задач современности является донесение этого до молодого поколения, считают в РОМООДУНО.

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