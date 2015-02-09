Посол Германии посетил МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Республике Узбекистан Н.Хёфер-Виссингом.

Состоявшаяся беседа была посвящена рассмотрению перспектив расширения двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сфере высоких технологий, а также организационные аспекты по подготовке к предстоящему в конце февраля в Берлине учредительному заседанию Узбекско-германского делового совета, сообзает пресс-служба МВЭСИТ.

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