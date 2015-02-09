В Ташкенте прошли узбекско-японские политконсультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. 9 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана приняли делегацию Японии, прибывшую в страну во главе со специальным представителем по делам Центральной Азии и Кавказа, заместителем генерального директора Бюро по делам Европы Министерства иностранных дел Японии Акирой Муто в рамках участия в очередном раунде межмидовских политконсультаций.

Главу японской делегации принял руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной проблематики, обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В этот же день в МИД состоялся очередной раунд двусторонних политических консультаций, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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