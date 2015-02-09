Визит спецпредставителя Генсека ООН в Ташкент

ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. 9 февраля пребывающий с визитом в Узбекистане специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава миссии ООН по содействию Афганистану Николас Хайс посетил узбекское внешнеполитическое ведомство, где провел встречу с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

По сообщению пресс-службы МИД, беседа была посвящена актуальным вопросам международной и региональной проблематики. Отдельное внимание было уделено ситуации в Афганистане, включая вопросы обеспечения мира в стране, оказания афганскому народу целенаправленной помощи в социально-экономическом возрождении, в транспортно-коммуникационной, энергетической и других сферах.

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