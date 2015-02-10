



Посол Турции посетил узбекское внешнеполитическое ведомство



ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Намиком Гунером Эрпулом. Переговоры были посвящены обмену мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что Намик Гунер Эрпул является главой дипломатической миссии Турции в Ташкенте с февраля прошлого года. Ранее эту должность занимал Мехмет Сертач Сунмезай. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи