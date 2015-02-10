В МИД Узбекистана приняли посла США

ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля министр иностранных дел Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Памелой Леорой Спратлен.

В ходе беселы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-американской повестки дня, в том числе ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей, а также стороны обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что Памела Спратлен была аккредитована в Узбекистане в конце января текущего года. До назначения в Узбекистан Спратлен занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Казахстане (Астана), возглавляла посольство в Кыргызстане.

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