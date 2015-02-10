Новый посол Аргентины в Узбекистане приступает к своим обязанностям

ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики (с резиденцией в Москве) Пабло Ансельмо Теттаманти, передавшим адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, сообщает МИД Узбекистана.

До П.А.Теттаманти аргентинским послом в Ташкенте с ноября 2012 года являлся Хуан Карлос Креклер.

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