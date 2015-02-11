Наманганские школьник приобщились к творчеству Навои

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. В школе №1 Намангана в понедельник состоялся литературный вечер, посвященный творчеству Алишера Навои. Участники мероприятия ознакомились со стенными газетами, стендами, которые подготовили школьники.

Ребята под руководством преподавателей родного языка Ойдины Йулдашевой, Фотимы Рахматовой, Гулчехры Юнусовой и Шахнозы Аслановой сделали все, чтобы праздник удался.

О смысле и непреходящем значении наследия Навои для узбекской и тюркоязычной литературы в целом, которое остается актуальным и по сей день, рассказали методист ГОМООДУНО (гороно) Ханифа Абдурахимова, заместитель директора школы по духовности и просветительству Гулнора Абдуллаева.

Далее состоялся конкурс выразительного чтения газелей и рубаи, ребята декламировали отрывки из таких произведений Навои как "Фархад и Ширин", "Навои и соловей", "Запах хлеба" и другие. Тут на высоте оказались Нилуфар Ахмедова, Мафтуна Набижонова, Дилфуза Собирова, Азизбек Мухамеджанов и другие.

В рамках месячника духовности и просветительства состоялся и конкурс рисунков, сочинений и рефератов, были вручены призы отличившимся. Особо были отмечены Юсуфбек Санжаров за великолепный портрет Алишера Навои, Тамара Григорян – за прекрасный реферат о Навои и автор лучшего сочинения Нилуфар Ахмедова. Им удалось раскрыть облик великого поэта и государственного деятеля во всей красе.

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