Узбекистан уделяет особое внимание развитию взаимодействия с НПО

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Всемирного банка под руководством Марка Вудварда, ведущего специалиста по социальному развитию посетила Узбекистан по вопросам сотрудничества в области социальных и трудовых отношений.

В ходе встреч с руководством Министерства труда и социальной защиты населения, Совета Федерации профсоюзов и Торгово-промышленной палаты состоялся обмен информацией и обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным банком.

В частности, обсуждены итоги работы миссии экспертов Инспекционной панели Всемирного банка, посетившей Узбекистан в ноябре 2014 года. Инспекционная панель позитивно оценила значительный прогресс в вопросах реформы труда и хлопкового сектора, отсутствие проблем с использованием детского труда на сборе хлопка, а также реализацию Правительством совместно с МОТ Программы достойного труда в стране.

Также на встречах до сведения узбекской стороны было доведено, что между Всемирным банком и МОТ подписан Меморандум о взаимопонимании, в котором обозначены рамки сотрудничества. В соответствии с данным Меморандумом разрабатываются вопросы проведения исследования в сельском хозяйстве (на предмет влияния механизации на рынок труда и практику найма рабочей силы в сельском хозяйстве), установления механизма обратной связи и мониторинга третьей стороной по реализуемым в Узбекистане проектам, финансируемым Всемирным банком.

Учитывая, что все обсужденные механизмы должны включать компонент по повышению потенциала и осведомленности целевых групп, достигнута предварительная договоренность, что Всемирный банк будет способствовать наращиванию потенциала и правовой осведомленности бенефициариев в рамках своих проектов.

В ходе визита были также обсуждены вопросы, связанные с проведением в начале марта 2015 года «Круглого стола», с участием официальных представителей Всемирного банка, МОТ и других заинтересованных международных организаций, на котором будут обсуждены вопросы конструктивного сотрудничества между Узбекистаном, МОТ и Всемирным банком.

5 февраля в офисе представительства Всемирного банка в Республике Узбекистан совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Советом Федерации профсоюзов и Торгово-промышленной палатой был проведен «Круглый стол» с участием представителей неправительственных организаций Узбекистана.

На данном мероприятии Глава представительства Всемирного банка в Республике Узбекистан Джунгхун Чо отметил, что Всемирный банк придаёт большое значение взаимодействию с НПО и опыт Узбекистана в данном контексте очень важен.

Узбекская сторона отметала, что сегодня уделяется особое внимание установлению коммуникаций между заинтересованными правительственными и неправительственными организациями по вопросу трудовых отношений в сельском хозяйстве.

До сведения НПО была доведена информация о действующих проектах ВБ в Узбекистане: «Проекте поддержки сельскохозяйственных предприятий», «Проекте улучшения управления водными ресурсами в Ферганской долине» и «Проекте развития сельского хозяйства и снижения последствий изменения климата».

Представители НПО рассказали о своей деятельности и участии в Национальном мониторинге детского труда в Узбекистане. Ими было отмечено, что они получили большой опыт в ходе данного мониторинга и высказали о своём желании по дальнейшему участию в аналогичных исследованиях.

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