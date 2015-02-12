Наманганские каратисты стали призерами в Дубае

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. Успешно выступили в составе сборной Узбекистана на недавнем крупном международном молодежном турнире в ОАЭ воспитанники наманганского тренера Аюбхона Тошбаева.

Ученики известного в республике специалиста завоевали в Дубае 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Так, ученик второго курса первого академического лицея при НамГУ Сайфиддин Усмонов, выступая в весовой категории 61 кг, стал бронзовым призером. 17-летний воспитанник школы высшего спортивного мастерства на пути к этой медали одолел соперников из Ирана, Малайзии, ОАЭ и Азербайджана.

Отметим, что в традиционном турнире в столице Эмиратов Дубае участвовало свыше 1400 молодых спортсменов из 54 стран.

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